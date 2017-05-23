Трамп назвав "невдахами" організаторів теракту в Манчестері

Американський президент також висловив свою солідарність з жителями Британії.

Трамп поспівчував британцям і назвав терористів «невдахами»

Американський президент Дональд Трамп висловив своє співчуттята їх сім'ям. Крім того, Трамп підкреслив свою солідарність з громадянами Британії, повідомляє CNN

Президент сказав, що він не хоче називати організаторів терористичної атаки "монстрами", оскільки ця назва їм би сподобалось. Тому Трамп назвав їх "невдахами", підкресливши, що вони такими і є.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух.

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Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".