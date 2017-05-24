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Трамп назвав главу КНДР "божевільним з ядерною зброєю" – ЗМІ

24 травня в 10:40

Такими словами Трамп назвав Кім Чен Ина під час телефонної розмови з президентом Філіппін Дуерте.

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Трамп назвав Кім Чен Ина "божевільним" і порадів з невдач ракетної програми КНДР
Американський президент Дональд Трамп назвав північнокорейського лідера Кім Чен Ина "божевільним з ядерною зброєю". Подібне формулювання Трамп використовував під час розмови з філіппінським президентом Родріго Дуерте, повідомляє The Washington Post, посилаючись на розшифровку телефонної розмови між президентами.

У цій же розмові Трамп зазначив невдачі в останніх запусках ракет Північної Кореї, порадівши, що "всі їхні ракети ламаються". Президент сказав, що глава КНДР божевільний і може в будь-який момент зробити щось божевільне. Таким чином Трамп пояснив направлення додаткового флоту в акваторію Корейського півострова.

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У неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем КНДР запустила балістичну ракету.

За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган. Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії. У зв'язку з випробуваннями США направили другий авіаносець до берегів Корейського півострова.

США, Японія та Південна Корея ініціювали екстрену нараду Ради Безпеки ООН.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Корея президент КНДР США
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