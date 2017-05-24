Трамп назвав главу КНДР "божевільним з ядерною зброєю" – ЗМІ

Такими словами Трамп назвав Кім Чен Ина під час телефонної розмови з президентом Філіппін Дуерте.

Трамп назвав Кім Чен Ина "божевільним" і порадів з невдач ракетної програми КНДР

Американський президент Дональд Трамп назвавлідера Кім Чен Ина "божевільним з ядерною зброєю". Подібне формулювання Трамп використовував під час розмови з філіппінським президентом Родріго Дуерте, повідомляє The Washington Post , посилаючись на розшифровку телефонної розмови між президентами.

У цій же розмові Трамп зазначив невдачі в останніх запусках ракет Північної Кореї, порадівши, що "всі їхні ракети ламаються". Президент сказав, що глава КНДР божевільний і може в будь-який момент зробити щось божевільне. Таким чином Трамп пояснив направлення додаткового флоту в акваторію Корейського півострова.

У неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем

За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган. Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії. У зв'язку з випробуваннями США направили другий авіаносець до берегів Корейського півострова.

США, Японія та Південна Корея ініціювали екстрену нараду Ради Безпеки ООН.