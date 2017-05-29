Трамп назвав чергові випробування ракет КНДР "неповагою" до Китаю

При цьому президент зазначив, що Китай намагається впливати на Північну Корею.

Трамп розкритикував нові випробування ракет у Північній Кореї news.yahoo.com

Американський президент Дональд Трамп написав у своєму акаунті в твіттері, що чергові випробування ракет в КНДР є неповагою до Китаю. При цьому Трамп відзначив зусилля Китаю стримування Північної Кореї.

"Північна Корея показала велику неповагу до свого сусіда, Китаю, вистріливши ще однією балістичною ракетою...але Китай старається!", – пише Трамп.

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 травня 2017 р.

Раніше південнокорейська розвідка повідомила про проведення КНДР 29 травня чергових

У зв'язку з пуском ракети президент Республіки Корея Мун Чже Ін розпорядився екстрено скликати Раду безпеки о 7:30 за місцевим часом.

Перед цим в Пхеньян здійснив пуски ракет 14 і 21 травня, а 28 травня в Пхеньяні відзвітували про успішних випробуваннях нової системи протиповітряної оборони.