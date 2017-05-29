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Трамп назвав чергові випробування ракет КНДР "неповагою" до Китаю

29 травня в 15:58

При цьому президент зазначив, що Китай намагається впливати на Північну Корею.

Дональд Трамп
Трамп розкритикував нові випробування ракет у Північній Кореї
news.yahoo.com
Американський президент Дональд Трамп написав у своєму акаунті в твіттері, що чергові випробування ракет в КНДР є неповагою до Китаю. При цьому Трамп відзначив зусилля Китаю стримування Північної Кореї.

"Північна Корея показала велику неповагу до свого сусіда, Китаю, вистріливши ще однією балістичною ракетою...але Китай старається!", – пише Трамп.

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Раніше південнокорейська розвідка повідомила про проведення КНДР 29 травня чергових випробувань балістичної ракети.

У зв'язку з пуском ракети президент Республіки Корея Мун Чже Ін розпорядився екстрено скликати Раду безпеки о 7:30 за місцевим часом.

Перед цим в Пхеньян здійснив пуски ракет 14 і 21 травня, а 28 травня в Пхеньяні відзвітували про успішних випробуваннях нової системи протиповітряної оборони.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Корея Трамп КНДР Китай
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