Трамп назвав чергові випробування ракет КНДР "неповагою" до Китаю

При цьому президент зазначив, що Китай намагається впливати на Північну Корею.
"Північна Корея показала велику неповагу до свого сусіда, Китаю, вистріливши ще однією балістичною ракетою...але Китай старається!", – пише Трамп.
North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 травня 2017 р.
У зв'язку з пуском ракети президент Республіки Корея Мун Чже Ін розпорядився екстрено скликати Раду безпеки о 7:30 за місцевим часом.
Перед цим в Пхеньян здійснив пуски ракет 14 і 21 травня, а 28 травня в Пхеньяні відзвітували про успішних випробуваннях нової системи протиповітряної оборони.DT.UA