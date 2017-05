Трамп назвав чергові випробування ракет КНДР "неповагою" до Китаю

Американський президент Дональд Трамп написав у своєму акаунті в твіттері, що чергові випробування ракет в КНДР є неповагою до Китаю. При цьому Трамп відзначив зусилля Китаю стримування Північної Кореї.

"Північна Корея показала велику неповагу до свого сусіда, Китаю, вистріливши ще однією балістичною ракетою...але Китай старається!", – пише Трамп.

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard!