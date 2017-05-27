Трамп назвав боротьбу з тероризмом темою номер один на саміті G7

Боротьба з тероризмом стоїть на першому місці в порядку денному сьогоднішнього дня на саміті.
"Сьогодні зустріч "Великої сімки". В ході дисскуссии буде порушено багато важливих питань. Першим у списку, звичайно ж, є тероризм", - написав Трамп в Twitter.
Big G7 meetings today. Lots of very important matters under discussion. First on the list of course, is terrorism. #G7Taormina— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 травня 2017 р.
Нагадаємо, що на цьому ж саміті головним загальним пріоритетом названо боротьбу з тероризмом.
DT.UA