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Трамп назвав боротьбу з тероризмом темою номер один на саміті G7

27 травня в 15:12

Боротьба з тероризмом стоїть на першому місці в порядку денному сьогоднішнього дня на саміті.

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У Теорміні триває саміт G7
Dominique A. Pineiro / Flickr
Президент США Дональд Трамп назвав боротьбу з тероризмом головною темою другого дня саміту "Великої сімки", який проходить на Сицилії.

"Сьогодні зустріч "Великої сімки". В ході дисскуссии буде порушено багато важливих питань. Першим у списку, звичайно ж, є тероризм", - написав Трамп в Twitter.

 

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Нагадаємо, що на цьому ж саміті головним загальним пріоритетом названо боротьбу з тероризмом.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги тероризм Трамп twitter Сицилія
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