Трамп назвав боротьбу з тероризмом темою номер один на саміті G7

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Боротьба з тероризмом стоїть на першому місці в порядку денному сьогоднішнього дня на саміті.

У Теорміні триває саміт G7 Dominique A. Pineiro / Flickr

Президент США Дональд Трамп назвав боротьбу з тероризмом головною темою другого дня саміту "", який проходить на Сицилії.

"Сьогодні зустріч "Великої сімки". В ході дисскуссии буде порушено багато важливих питань. Першим у списку, звичайно ж, є тероризм", - написав Трамп в Twitter.

Big G7 meetings today. Lots of very important matters under discussion. First on the list of course, is terrorism. #G7Taormina — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 травня 2017 р.

Нагадаємо, що на цьому ж саміті головним загальним пріоритетом названо боротьбу з тероризмом.