Трамп назвав боротьбу з тероризмом темою номер один на саміті G7

Президент США Дональд Трамп назвав боротьбу з тероризмом головною темою другого дня саміту "", який проходить на Сицилії.

"Сьогодні зустріч "Великої сімки". В ході дисскуссии буде порушено багато важливих питань. Першим у списку, звичайно ж, є тероризм", - написав Трамп в Twitter.

Big G7 meetings today. Lots of very important matters under discussion. First on the list of course, is terrorism. #G7Taormina