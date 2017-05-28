Трамп майже сформував з країн Перської затоки антиіранську коаліцію – експерт

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

В той же час, нова адміністрація США не поспішає розривати "ядерну" угоду з Іраном.

Трамп збирає з країн Перської затоки антиіранську коаліцію life.ru

Президент США Дональд Трамп практично завершив на Близькому Сході формування широкої антиіранської та антитерористичної коаліції з держав Перської затоки та інших мусульманських країн. Про це у своїй статті дляпише експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

Як вказує автор, американському лідерові стало в пригоді те, що в столицях провідних регіональних гравців поділяють оцінку Вашингтона, що Іран є одним з ключових дестабілізуючих факторів.

"Адже іранські військові воюють проти США й союзників у Сирії, Тегеран фінансує шиїтських бойовиків в Іраку, надає зброю терористам у Ємені й Бахрейні, а також підтримує угруповання у Секторі Газа, що становлять загрозу Ізраїлю. На додачу до цього Тегеран розвиває ракетний потенціал і, за оцінками деяких експертів, здатен за короткий час актуалізувати ядерні програми", – йдеться в статті.

В той же час Хара відзначає, що незважаючи на передвиборчі гасла про необхідність розірвати "ядерну угоду" з Іраном, нова адміністрація США не поспішає робити це, більше того – продовжила мораторій на дію санкцій.

"Напевно, це має тішити переобраного поміркованого президента Ірану, "батька компромісу" з американцями Хассана Рухані, який намагався в межах можливого знизити загострення пристрастей і вивільнити країну з санкційного зашморгу, що душить економічний розвиток, створює надмірне соціально-політичне напруження", – підсумовує автор.

Нагадаємо, під час виступу в Ер-Ріяді 21 травня, американський президент звинуватив Тегеран в постачаннях озброєнь екстремістам і навчанні бойовиків, які несуть хаос і кровопролиття".

За словами президента США, терор і кровопролиття не дозволяють регіону використовувати свій потенціал. Він також закликав країни, більшість населення яких складають мусульмани, взяти на себе більшу відповідальність за боротьбу проти ісламського радикалізму.

Детальніше про нову стратегію Вашингтона на Близькому Сході читайте у статті Олександра Хари "Дональд Трамп і нова "стара" стратегія на Близькому Сході" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".