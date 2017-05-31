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Трамп має намір вивести США з угоди щодо зміни клімату – ЗМІ

31 травня в 16:30

Раніше Трамп неодноразово називав глобальне потепління обманом.

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Трамп хоче відмовитися від виконання Паризької угоди по клімату
whitehouse.gov
Американський президент Дональд Трамп збирається вивести США з Паризької угоди щодо зміни клімату, яка вступило в силу в листопаді 2016 року. Трамп і раніше критично відгукувався про цю угоду, проте найближчим часом він прийме рішення про вихід з угоди, повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

Про подібне рішення з боку Трампа говорили і на Fox News, який симпатизує американському президентові і має свої джерела в адміністрації.

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12 грудня 2015 року, після двох тижнів  переговорного процесу учасники кліматичного саміту ООН у Парижі прийняли підсумкову кліматичну угоду, яка має прийти на зміну Кіотському протоколу. Підсумковий документ визначає обсяги викидів парникових газів після 2020 року, а також заходи щодо запобігання зміни клімату.

Докладніше читайте в колонці генерального секретаря ООН Пан Гі Муна в "Дзеркалі тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги угода Трамп клімат США ООН
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