Трамп має намір вивести США з угоди щодо зміни клімату – ЗМІ

Раніше Трамп неодноразово називав глобальне потепління обманом.
Трамп хоче відмовитися від виконання Паризької угоди по клімату
whitehouse.gov
Американський президент Дональд Трамп збирається вивести США з Паризької угоди щодо зміни клімату
, яка вступило в силу в листопаді 2016 року. Трамп і раніше критично відгукувався про цю угоду, проте найближчим часом він прийме рішення про вихід з угоди, повідомляє Reuters
, посилаючись на джерела.
Про подібне рішення з боку Трампа говорили і на Fox News, який симпатизує американському президентові і має свої джерела в адміністрації.
12 грудня 2015 року, після двох тижнів переговорного процесу учасники кліматичного саміту ООН
у Парижі прийняли підсумкову кліматичну угоду, яка має прийти на зміну Кіотському протоколу. Підсумковий документ визначає обсяги викидів парникових газів після 2020 року, а також заходи щодо запобігання зміни клімату.
Докладніше читайте в колонці генерального секретаря ООН Пан Гі Муна в "Дзеркалі тижня. Україна".
За матеріалами:
DT.UA