Трамп має намір вивести США з угоди щодо зміни клімату – ЗМІ

Раніше Трамп неодноразово називав глобальне потепління обманом.

Трамп хоче відмовитися від виконання Паризької угоди по клімату whitehouse.gov

Американський президент Дональд Трамп збирається вивести США з Паризької угоди щодо зміни клімату , яка вступило в силу в листопаді 2016 року. Трамп і раніше критично відгукувався про цю угоду, проте найближчим часом він прийме рішення про вихід з угоди, повідомляє Reuters , посилаючись на джерела.

Про подібне рішення з боку Трампа говорили і на Fox News, який симпатизує американському президентові і має свої джерела в адміністрації.

12 грудня 2015 року, після двох тижнів переговорного процесу учасникиу Парижі прийняли підсумкову кліматичну угоду, яка має прийти на зміну Кіотському протоколу. Підсумковий документ визначає обсяги викидів парникових газів після 2020 року, а також заходи щодо запобігання зміни клімату.

Докладніше читайте в колонці генерального секретаря ООН Пан Гі Муна в "Дзеркалі тижня. Україна".