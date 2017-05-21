Трамп і Тіллерсон виконали танець із шаблями з королем Саудівської Аравії

Виконання танцю аль-арда є даниною поваги до місцевих традицій.
Відео церемонії, в якій були задіяні десятки людей, було оприлюднено телеканалом Al Arabia в Youtube 20 травня.
Танець аль-арда є традиційним арабським танцем воїнів, який супроводжується акомпанементом барабанів і хоровим співом. Він нерідко виконується під час візитів іноземних делегацій до Саудівської Аравії, його виконання є даниною поваги до місцевих традицій.
Президент США Дональд Трамп відправився в перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. 20 травня Трамп прибув до Саудівської Аравії. Його супроводжують дружина Меланія, дочка Іванка і зять Джаред Кушнер. Крім Саудівської Аравії, у маршруті президента США - Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.DT.UA