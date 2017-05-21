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Трамп і Тіллерсон виконали танець із шаблями з королем Саудівської Аравії

21 травня в 19:20

Виконання танцю аль-арда є даниною поваги до місцевих традицій.

Трамп Аравия
В Ер-Ріяді Трампу вручили шаблю
life.ru
Президент США Дональд Трамп, державний секретар Рекс Тіллерсон і король Саудівської Аравії Абдул-Азіз аль-Сауд взяли участь виконанні традиційного танцю з шаблями під час урочистого прийому американської делегації в Ер-Ріяді.

Відео церемонії, в якій були задіяні десятки людей, було оприлюднено телеканалом Al Arabia в Youtube 20 травня.

Танець аль-арда є традиційним арабським танцем воїнів, який супроводжується акомпанементом барабанів і хоровим співом. Він нерідко виконується під час візитів іноземних делегацій до Саудівської Аравії, його виконання є даниною поваги до місцевих традицій.

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Президент США Дональд Трамп відправився в перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. 20 травня Трамп прибув до Саудівської Аравії. Його супроводжують дружина Меланія, дочка Іванка і зять Джаред Кушнер. Крім Саудівської Аравії, у маршруті президента США - Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Тіллерсон Саудівська Аравія США
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