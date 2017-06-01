Трамп думає повернути Росії нерухомість, відібрану Обамою - Washington Post

Попередній американський президент вигнав росіян з маєтків після втручання Москви у вибори.

Обама відібрав два маєтки у російських шпигунів, а Трамп їх поверне.

Адміністраціязбирається повернути Росії два дипломатичні маєтки поблизу Нью-Йорка і в Меріленді. Наприкінці грудня ця нерухомість була відібрана в якості покарання Москви за втручання у президентські вибори у США в 2016 році.

Про це пише лояльне до Демократичної партії видання Washington post, нагадуючи, що 29 грудня тогочасний президент Барак Обама заявив, що маєтки "використовувалися російським особовим скадом для пов'язаних з розвідкою цілей". При цьому, він нагадав Росії за 24 години звільнити будівлі. Тоді ж Обама розпорядився вислати зі США 35 російських шпигунів.

На початку минулого місця адміністрація Дональда Трампа повідомила російській стороні, що розгляне повернення їй нерухомості, якщо Москва розморозить будівництво нового американського консультсва в Санкт-Петербурзі, яке було зупинене ще в 2014 році. Через два дні після того американська позиція змінилася, Держсекретар США Рекс Тіллерсон сказав міністру закордонних справ Сергію Лаврову і послу Сергію Кисляку, що Вашингтон відмовляється від умов зі свого боку.

У Москві у середу помічник президента Росії Юрій Юшаков сказав, що російська сторона "бере до уваги складну внутрішню політичну ситуацію для чинної адміністрації". Але при цьому він наголосив, що вимагає повернути російську власність, яка була несправедливо "конфліскована".

Радник Тіллерсона Роберт Хаммонд сказав, що США і Росія не досягли ще дожних домовленостей в цьому питанні. Однак вказав, що наступна зустріч між представниками двох країн на рівні Держсекретаря відбудеться в червні у Санкт-Петербурзі. Перед тим, як повернути Росії маєтки, адміністрація Трампа розглядає можливість обмежити російську активність на їх території. Зокрема, йдеться про можливе позбавлення нерухомості дипломатичної недоторканності.

Це буде означати, що будівлі будуть розцінюватися так само, як будь-які інші у США. А отже американські правоохоронці зможуть без перешкод заходити і перебувати на території маєтків. Видання зауважує, що повернення нерухомості Росії, яку відібрав Обама, може здатися неоднозначною поступкою з боку США. І вона не піде на користь Трампу на тлі розслідувань Конгресу щодо втручання Росії у американські вибори і можливого існування зв'язків команди Трампа з російськими чиновниками.

Тим часом, лояльне до Республіканської партії видання Wall Street Journal писало, що Трампу загрожує нестабільність через розширення розслідування щодо Росії на його оточення. Слідчі Конгресу придивляються до зятя президента Джаред Кушнера і особистого адвоката Майкла Коена.

Раніше видання Reuters повідомляло, що президент Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Видання дізналося, що американський лідер зустрічався з Джеймсом Комі на наступний день після звільнення свого радника.