Трамп дотримується однакової з ЄС позиції по Україні – Туск

Проте голова Ради ЄС додав, що у нього немає впевненості в 100% однаковому підході Євросоюзу і Трампа до Росії.

Євросоюз і Трамп мають однакову позицію по Україні, але щодо Росії їх погляди можуть відрізнятися

Голова Ради ЄС Дональд Туск заявив, що Євросоюз і американський президент, швидше за все, мають однакову позицію з приводу України. При цьому Туск додав, що у нього немає стовідсоткової впевненості, що їх позиція щодо Росії також збігається, повідомляє AP

Голова Ради ЄС також наголосив, що такі питання, як зміна клімату і торгівля, досі залишаються відкритими. Однак Туск підкреслив, що по більшості позицій сторони дійшли до згоди, особливо щодо протидії тероризму.

зауважує, що є п'ять критично важливих складових дипломатичної домовленості щодо України.

Вашингтону потрібно грати більш пряму роль у переговорах про втілення Мінських угод. Адміністрація Барака Обами активно долучалася до цих переговорів, але все ж віддала роль лідера Берліну і Парижу на праховання європейців. Вашингтон тепер повинен зайняти центральну роль, об'єднавшись разом з німецькими і французькими лідерами, щоб натиснути на Москву і Київ і довести виконання угод до кінця.

Раніше Financial Times писало, щов Україні. ВиданняПо-перше