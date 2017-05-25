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Трамп дотримується однакової з ЄС позиції по Україні – Туск

25 травня в 14:40

Проте голова Ради ЄС додав, що у нього немає впевненості в 100% однаковому підході Євросоюзу і Трампа до Росії.

Трамп Туск EPA
Євросоюз і Трамп мають однакову позицію по Україні, але щодо Росії їх погляди можуть відрізнятися
Голова Ради ЄС Дональд Туск заявив, що Євросоюз і американський президент Дональд Трамп, швидше за все, мають однакову позицію з приводу України. При цьому Туск додав, що у нього немає стовідсоткової впевненості, що їх позиція щодо Росії також збігається, повідомляє AP.

Голова Ради ЄС також наголосив, що такі питання, як зміна клімату і торгівля, досі залишаються відкритими. Однак Туск підкреслив, що по більшості позицій сторони дійшли до згоди, особливо щодо протидії тероризму.

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Раніше Financial Times писало, що візит Трампа в ЄС дає шанс закінчити війну в Україні. Видання зауважує, що є п'ять критично важливих складових дипломатичної домовленості щодо України. По-перше, Вашингтону потрібно грати більш пряму роль у переговорах про втілення Мінських угод. Адміністрація Барака Обами активно долучалася до цих переговорів, але все ж віддала роль лідера Берліну і Парижу на праховання європейців. Вашингтон тепер повинен зайняти центральну роль, об'єднавшись разом з німецькими і французькими лідерами, щоб натиснути на Москву і Київ і довести виконання угод до кінця.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Туск Україна Євросоюз Росія
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