Тіллерсон повідомив про зобов'язання Саудівської Аравії щодо боротьби з тероризмом

Під час візиту Ер-Ріяд Трамп не акцентував увагу на ситуації з правами людини в регіоні.

Голова Держдепартаменту назвав "історичним" візит Трампа до Саудівської Аравії ntv.ru

Державний секретар США Рекс Тіллерсон назвав активізацію боротьби з тероризмом головною метою

"Є конкретні зобов'язання щодо того, як ми будемо працювати разом, щоб перемогти "Ісламську державу", щоб перемогти тероризм тут у регіоні, а також в інших місцях", – заявив Тіллерсон в ефірі телеканалу Fox News у неділю, 21 травня.

Голова Держдепартаменту назвав "історичним" візит Трампа до Саудівської Аравії. За словами Тіллерсона, президент США в Ер-Ріяді не акцентував увагу ситуації з правами людини в регіоні, проте пов'язав її з успіхами у боротьбі проти тероризму.

"Сьогодні ситуація в регіоні під великим тиском через загрозу тероризму і загрози, які створює Іран... Якщо ми не переможемо ІДІЛ, не переможемо сили зла, то не буде ніяких умов для поліпшення ситуації з правами людини в регіоні", – підкреслив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, під час візиту до Ер-Ріяду президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та інші мусульманські країни грати більш важливу роль у боротьбі проти тероризму. Він також поклав на Іран відповідальність за дестабілізацію на Близькому Сході, через яку регіон не може повною мірою скористатися своїм потенціалом.

Президент США Дональд Трамп відправився в перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. 20 травня Трамп прибув до Саудівської Аравії. Його супроводжують дружина Меланія, дочка Іванка і зять Джаред Кушнер. Крім Саудівської Аравії, у маршруті президента США - Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.