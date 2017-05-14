Тіллерсон вважає не правильним "перезавантаження" відносин з Росією

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За його словами, проблеми треба обговорювати і вирішувати, а не відкидати.

Тіллерсон вважає не првильним термін "перезавантаження". Flickr / CSIS | Center for Strategic & International Studies

Держсекретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що у США і Росії є дуже широкий перелік проблем, які їм необхідно вирішити в контексті двосторонніх відносин.

"Вочевидь, втручання у вибори - одна з них. Я думаю, що це було добре задокументовано, природа втручання добре зрозуміла тут і де-інде", - сказав Держсекретар США.

Він також зауважив, що "перезавантаження" відносин з Росією не буде, а всі проблемні моменти у відносинах сторонам доведеться вирішувати.

"Не можна перезавантажитися, не можна стерти минуле. Не можна почати з читсого листа. І ми не намагаємося почати з чистого листа. Ми починаємо з того, що в нас є, і всіх проблем, які є на цьому листі. Ми не скидаємо жодну з них. Всі вни - частина дискусій, які існують в нас з росіянами", - додав Держсекретар.

Раніше міністр закордонних справ України говорив, що Тіллерсон стане адвокатом України в переговорах з Росією. При цьому він припустив, що США можуть стати учасниками переговорів у Нормандському форматі.

