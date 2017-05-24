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The Guardian опублікувала фотографію підозрюваного у теракті на стадіоні Манчестера

24 травня в 09:50

Абеді був підданим Британії, проте його батьки були родом з Лівії.

Саламан Абеди
Саламан Абеді є ймовірним виконавцем теракту в Манчестері
The Guardian
Британське видання The Guardian опублікувало фотографію Саламана Абеді, якого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданим Великої Британії, проте його батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі, пише The Guardian.

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Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері. 

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Манчестер вибух теракт Британія
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