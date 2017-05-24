The Guardian опублікувала фотографію підозрюваного у теракті на стадіоні Манчестера

Абеді був підданим Британії, проте його батьки були родом з Лівії.

Саламан Абеді є ймовірним виконавцем теракту в Манчестері The Guardian

Британське видання The Guardian опублікувало фотографію, якого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданим Великої Британії, проте його батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі, пише The Guardian

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух.

.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".