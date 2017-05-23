Тереза Мей звернулася до країни з приводу вибуху в Манчестері

Деякі політики вирішили призупинити свої виборчі кампанії після вибуху.

Мей назвала вибух у Манчестері жахливим терактом Number 10/Flickr

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей назвала"жахливим терактом" і повідомила, що робота над встановленням деталей події вже йде. Мей також висловила співчуття постраждалим під час вибуху, а також їх сім'ям, пише Reuters

Прем'єр також скликала раду безпеки на 9 ранку за місцевим часом, на якій буде обговорено вибух і можливі заходи. Деякі ЗМІ повідомляють про те, що виборча кампанія правлячої консервативної партії буде припинена внаслідок терактів. Про подібне рішення заявила також Шотландська національна партія.

Раніше повідомлялося, що на стадіоні в Манчестері під час концерту американської співачки Аріани Гранде стався вибух. Під час вибуху