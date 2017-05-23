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Тереза Мей звернулася до країни з приводу вибуху в Манчестері

23 травня в 07:13

Деякі політики вирішили призупинити свої виборчі кампанії після вибуху.

Тереза Мэй1
Мей назвала вибух у Манчестері жахливим терактом
Number 10/Flickr
Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей назвала вибухи на стадіоні в Манчестері "жахливим терактом" і повідомила, що робота над встановленням деталей події вже йде. Мей також висловила співчуття постраждалим під час вибуху, а також їх сім'ям, пише Reuters.

Прем'єр також скликала раду безпеки на 9 ранку за місцевим часом, на якій буде обговорено вибух і можливі заходи. Деякі ЗМІ повідомляють про те, що виборча кампанія правлячої консервативної партії буде припинена внаслідок терактів. Про подібне рішення заявила також Шотландська національна партія.

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Раніше повідомлялося, що на стадіоні в Манчестері під час концерту американської співачки Аріани Гранде стався вибух. Під час вибуху загинули не менше 19 осіб, не менше 50 людей отримали поранення.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух Мей Манчестер стадіон теракт
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