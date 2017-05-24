Теракт в Манчестері повернув питання безпеки в британські вибори – Politico

За два тижні до парламентських виборів акцент може зміститися в бік протидії тероризму.

Мей може отримати додаткову підтримку перед виборами EPA / SIMON DAWSON

Теракт у Манчестері, який забрав життя 22 осіб і поранив ще близько 70, став другим за десять місяців прем'єрства Терези Мей. Крім того, він став першим, з моменту атаки Андерса Брейвіка в Норвегії в 2011 році, який націлений на дітей і підлітків. Теракт в Манчестері може повернути страх у передвиборну кампанію партій, пише Politico

Видання нагадує, що нинішній теракт став найбільш руйнівним з моменту вибухів у метро і автобусі в 2005 році. Тереза Мей, Джеремі Корбін та інші лідери партій закликали до єдності по відношенню до терористичних атак, які очевидно були заплановані для нагнітання страху напередодні виборів 8 червня.

На саміті 25 травня Тереза Мей зможе змістити свою позицію ближче до Дональда Трампа і запропонувати більш активну боротьбу з тероризмом. Німеччина, Франція, Іспанія і Бельгія швидше за все підтримають ці зміни, так як країни і самі страждають від тих же проблем. Мей також може закликати НАТО до більш активної участі в боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" на території Іраку і Сирії. Такі дії можуть виявитися привабливими для виборців, коли стан схвильованості і невпевненості переповнює суспільство.

Лідер Лейбористів Джеремі Корбін ж, навпаки, не викликає у виборців відчуття, що він може взяти на себе активне лідерство з протидії тероризму. Корбіна критикують за відсутність засудження до методів "Ірландської республіканської армії", яка, наприклад, здійснила теракт в 1996 році в Манчестері, поранивши 200 осіб. Не менш Корбіна критикують і за його ставлення до державної політики з протидії екстремізму, яку лідер Лейбористів звинувачує в антиісламізмі.

Незважаючи на комфортну позицію для Мей в такому повороті політики, є аргументи, які можуть зіграти і проти неї. Збільшення стурбованості суспільства і залучення уваги до питань безпеки може підняти питання звітності глави уряду. Так чи інакше, виборці можуть критикувати Мей за вже другий теракт за час її недовгого прем'єрства.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух.

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Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".