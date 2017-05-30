Тема українських політв'язнів на переговорах Макрона з Путіним не піднімалася – Кремль

Замість цього сторони обговорювали українське питання в цілому.
У Кремлі кажуть, що тема українських політв'язнів на переговорах Макрона з Путіним не піднімалася
GlobalPost
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що тема українських політв'язнів в Росії не піднімалася під час зустрічі
Володимира Путіна з Еммануелем Макроном. За словами Пєскова, конкретні питання не піднімалися, а мова йшла про українське врегулювання в цілому, повідомляє "УНІАН
".
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.
Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.
"Путін, який стояв поруч з Макроном, коли він це говорив, не заперечив", - йдеться в статті.
За матеріалами:
DT.UA