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Тема українських політв'язнів на переговорах Макрона з Путіним не піднімалася – Кремль

30 травня в 16:08

Замість цього сторони обговорювали українське питання в цілому.

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У Кремлі кажуть, що тема українських політв'язнів на переговорах Макрона з Путіним не піднімалася
GlobalPost
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що тема українських політв'язнів в Росії не піднімалася під час зустрічі Володимира Путіна з Еммануелем Макроном. За словами Пєскова, конкретні питання не піднімалися, а мова йшла про українське врегулювання в цілому, повідомляє "УНІАН".

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.

"Путін, який стояв поруч з Макроном, коли він це говорив, не заперечив", - йдеться в статті.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Росія Путін Макрон Франція
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