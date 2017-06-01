Телеканал CNN звільнив ведучу за демонстрацію "голови Трампа"

Комедіантка Кеті Гріффін, яка вела новорічну програму телеканалу CNN, більше не з'явиться на телеканалі в цій якості, контракт з нею розірвано, про це йдеться в повідомленні на сайті СNN.



Рішення було прийнято на наступний день після того, як в мережі були опубліковані фотографії Гріффін, що тримає в руці зображення закривавленої голови, схожої на голову президента США Дональда Трампа.



"Я прошу у вас пробачення, я зайшла занадто далеко", - заявила Гріффін в своєму Instagram.



Трамп написав в Twitter, що Гріффін "має бути соромно" за свій вчинок. "Мої діти, особливо мій 11-річний син, Беррон, випробували важке потрясіння через це", - зазначив він.



Гріффін відома жорсткою критикою на адресу Трампа, а також захистом прав ЛГБТ-спільноти.







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