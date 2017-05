Світові ЗМІ написали про Twitter-суперечку України з Росією з приводу Анни Ярославни

Американські та британські ЗМІ написали з приводу обміну іронічними коментарями офіційних сторінок України і Росії в Twitter після заяв Путіна про. Ряд ЗМІ, серед яких CNN, Vox, Independent і Mashable оцінили українську іронію в бік Росії, пише DW

Обмін іронічними коментарями почався після заяви російського президента Володимира Путіна, під час його зустрічі з Эммануелем Макроном, яка передбачала російське походження княжни Анни Ярославни.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql

Після цього офіційний акаунт України зазначив, що княжна Анна Ярославна поклала початок зв'язків Москви і Києва, коли Москви ще й близько не було. Після цього офіційний акаунт Росії відповів, що Росія пишається загальною історією Київської Русі, яка складала в собі і Україну, і Росію, і Білорусь. Крім того, Росія нагадала про те, що Новгород був вже досить розвинений в цей час.

We are proud of our common history. ????????, ???????? & ???????? share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p