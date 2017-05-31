Світові ЗМІ написали про Twitter-суперечку України з Росією з приводу Анни Ярославни

Американські та британські ЗМІ відзначили іронічні повідомлення офіційного аккаунта України в twitter.
Обмін іронічними коментарями почався після заяви російського президента Володимира Путіна, під час його зустрічі з Эммануелем Макроном, яка передбачала російське походження княжни Анни Ярославни.
When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql— Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 травня 2017 р.
Після цього офіційний акаунт України зазначив, що княжна Анна Ярославна поклала початок зв'язків Москви і Києва, коли Москви ще й близько не було. Після цього офіційний акаунт Росії відповів, що Росія пишається загальною історією Київської Русі, яка складала в собі і Україну, і Росію, і Білорусь. Крім того, Росія нагадала про те, що Новгород був вже досить розвинений в цей час.
We are proud of our common history. ????????, ???????? & ???????? share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p— РоссиЯ ???????? (@Russia) 30 травня 2017 р.
Після цього акаунт України зазначив, що свого часу кордони Русі розтягувалися на значно більшу кількість країн. Після чого профіль України опублікував кадр з мультфільму "Сімпосни", в якому табличка Росії в ООН змінюється на табличку "Радянський Союз". При цьому українська сторона прокоментувала цю картинку питанням "А ви зовсім не змінилися, чи не так?".
You really don't change, do you? pic.twitter.com/HDfS9A8jWZ— Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 травня 2017 р.
Раніше зазначалось, що російський президент Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі заявив, що дочка князя Ярослава Мудрого Анна була "русской".Deutsche Welle (Українська редакція)