Світові ЗМІ написали про Twitter-суперечку України з Росією з приводу Анни Ярославни

Американські та британські ЗМІ відзначили іронічні повідомлення офіційного аккаунта України в twitter.

Україна затролила Росію в twitter на тему Анни Ярославни stroymart.com.ua

Американські та британські ЗМІ написали з приводу обміну іронічними коментарями офіційних сторінок України і Росії в Twitter після заяв Путіна про. Ряд ЗМІ, серед яких CNN, Vox, Independent і Mashable оцінили українську іронію в бік Росії, пише DW

Обмін іронічними коментарями почався після заяви російського президента Володимира Путіна, під час його зустрічі з Эммануелем Макроном, яка передбачала російське походження княжни Анни Ярославни.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 травня 2017 р.

Після цього офіційний акаунт України зазначив, що княжна Анна Ярославна поклала початок зв'язків Москви і Києва, коли Москви ще й близько не було. Після цього офіційний акаунт Росії відповів, що Росія пишається загальною історією Київської Русі, яка складала в собі і Україну, і Росію, і Білорусь. Крім того, Росія нагадала про те, що Новгород був вже досить розвинений в цей час.

We are proud of our common history. ????????, ???????? & ???????? share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p — РоссиЯ ???????? (@Russia) 30 травня 2017 р.

Після цього акаунт України зазначив, що свого часу кордони Русі розтягувалися на значно більшу кількість країн. Після чого профіль України опублікував кадр з мультфільму "Сімпосни", в якому табличка Росії в ООН змінюється на табличку "Радянський Союз". При цьому українська сторона прокоментувала цю картинку питанням "А ви зовсім не змінилися, чи не так?".

Раніше зазначалось, що російський президент Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі заявив, що дочка князя Ярослава Мудрого Анна була "русской".