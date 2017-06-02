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Світові лідери розкритикували рішення Трампа про вихід з кліматичної угоди

2 червня в 07:57

Трамп провів телефонні переговори з Меркель, Мей, Макроном і Трюдо для пояснення своєї позиції щодо угоди.

Дональд Трамп
Трамп потрапив під шквал зовнішньої і внутрішньої критики після виведення країни з Паризької кліматичної угоди
money.cnn.com
Американський президент Дональд Трамп провів низку телефонних розмов зі світовими лідерами для пояснення свого рішення щодо виходу з Паризької кліматичної угоди. Трамп обговорив своє рішення з главами Британії, Німеччини, Франції і Канади, повідомляє DW.

Через годину після оголошення свого рішення про вихід з Паризької кліматичної угоди Трампу зателефонувала Ангела Меркель, щоб з'ясувати його позицію. Пізніше відбулися телефонні розмови з Терезою Мей, Эммануелем Макроном і Джастіном Трюдо. Прем'єр Канади, після своєї розмови з Трампом, висловив своє розчарування рішенням американського президента і нагадав про прихильність Канади угоди про зміну клімату.

Розкритикував американського президента і Макрон, який у своєму англомовному відеозверненні розповів, що Франція і далі буде дотримуватися угоди. Британська прем'єр Тереза Мей не висловила своєї позиції, однак раніше вона відзначала, що буде поважати будь-яке рішення союзних США.

Розкритикував Трампа і колишній американський президент Барак Обама, який був одним з натхненників Паризької кліматичної угоди. Обама висловив надію, що підприємства і громадяни будуть продовжувати робити все, щоб зберегти планету.

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Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон розкритикував рішення Дональда Трампа про вихід з кліматичної угоди. З цього приводу Макрон записав англомовне відеозвернення до американського президента.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з Паризької угоди про клімат, укладеної в 2015 році.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги угода Трамп клімат президент Макрон Мей
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