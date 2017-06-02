Сусіди Росії зрозуміли, як потрібно стримувати агресора - RFERL

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Оглядач пише, що протистояння гібридній війні вимагає так само гібридних методів стримування.

Сусіди Росії активно протистоять впливу агресора. evgovorov / Depositphotos

Молдова і Естонія вислали дипломатівчерез звинувачення у шпигунстві. Таллін також провів найбільш масштабні навчання з кібербезпеки.

Україна розслідує, чи російський інтернет-гігант Yandex не збирав дані про її громадян. Також український парламент розглядає потребу в обмеженні дій російської православної церкви на своїй території. А Чехія і Фінляндія створили нові центри для боротьби з російською пропагандою.

"Через 70 років після того, як славнозвісне ессе Джорджа Кіннана "Суть радянської поведінки" заклало основу для американської політики стримування в часи Холодної війни, нова політика стримування почала вимальовуватися у Європі. І сусіли Росії і її колишні васали у Східній Європі очолили цей процес", - пише оглядач RFERL Браян Вітмор.

На його думку, в цьому немає нічного дивного, адже саме ці країни найкраще знають, як поводиться Кремль. Режим Володимира ПУтіна тривалий час вів тіньову, некінетичну війну проти своїх західних сусідів. Він перетворив на зброю все: бізнес, фінанси, корупцію, організовану злочинність, кіберпростір, інформацію, - для того, щоб підірвати західні інститути. І щоб дати відсіч цим загрозам, потрібен абсолютно нетрадиційний підхід.

Ця робота, на думку оглядача, не лише для оборонних міністерств і розвідувальних служб. Вона вимагає загальноурядового підходу, а також участі законодавчої влади і регуляторних відомств.

"Російська некінетична війна 21-го століття проти Заходу вимагає некінетичних методів стримування, які б були характерними для 21-го століття. Сусіди Росії це зрозуміли. І нам всім треба в них повчитися", - пише Вітмор.

Тим часом, командувач НАТО в Європі говорить про необхідність додаткових сил для стримування Росії. Кертіс Скапаротті заявив про необхідність збільшити кількість танових та інженерних військ, а також авіації.

Раніше видання Atlantic Council писало, що головна проблема НАТО не оборонні бюджети, а Росія. Коли президент США Дональд Трамп відвідає саміт НАТО в Брюсселі 25 травня, йому не варто нескінченно штовхати європейців за їх витрати на оборону. Замість цього він повинен звернути увагу союзників на необхідності виступити проти ядерного шантажу з боку Росії, а також її переваги в звичайних озброєннях.