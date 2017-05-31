Суд зобов'язав Навального видалити фільм-розслідування про Медведєва

Навальний відмовився виконувати рішення суду.

У РФ суд сказав Навальному видалити фільм «Він вам не Дімон», Навальний відмовився Навальный

Люблінський районний суд Москви виніс рішення в рамках справи бізнесмена Алішера Усманова проти, яке передбачає видалення фільму-розслідування "Він вам не Дімон". Крім того, суд визнав невідповідними дані про хабарі Усманова прем'єр-міністру Дмитру Медведєву і зобов'язав Навального спростувати ці дані, повідомляє Медиазона

Сам Навальний, як і інші представники "Фонду боротьби з корупцією" заявив, що він не буде видаляти фільм.

На початку березня Фонд боротьби з корупцією Олексій Навальний оприлюднив розслідування про елітну нерухомість голови уряду РФ Дмитра Медведєва, яка була придбана корупційним шляхом. У розслідуванні йдеться, що

отримання хабарів від олігархів. В обслуговуванні схем прем'єр-міністра РФ задіяні тисячі людей, а його нерухомість охороняють державні спецслужби.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в ході звіту уряду в Держдумі відмовився коментувати фільм Фонду боротьби з корупцією.