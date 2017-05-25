Столтенберг повідомив про згоду НАТО на участь в коаліції проти ІДІЛ

При цьому генсек зазначив, що це не означає участі Альянсу безпосередньо в бойових діях.

Столтенберг сказав, що НАТО остаточно вирішило приєднатися до коаліції проти «Ісламської держави»

Генеральний секретарЙенс Столтенберг повідомив, що Альянс вже затвердив рішення про участь у коаліції проти терористичної організації "Ісламська держава". Однак Столтенберг зазначає, що ця участь не буде припускати прямої участі Альянсу у бойових діях, повідомляє " Європейська правда ".

Частина країн-членів НАТО не хоче приєднуватись до безпосередніх бойових дій проти "Ісламської держави" в Сирії та Іраку.

Нагадаємо, що в Брюсселі в четвер,. Основні заходи заплановані на другу половину дня.