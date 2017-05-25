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Столтенберг повідомив про згоду НАТО на участь в коаліції проти ІДІЛ

25 травня в 11:20

При цьому генсек зазначив, що це не означає участі Альянсу безпосередньо в бойових діях.

Йенс Столтенберг1
Столтенберг сказав, що НАТО остаточно вирішило приєднатися до коаліції проти «Ісламської держави»
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що Альянс вже затвердив рішення про участь у коаліції проти терористичної організації "Ісламська держава". Однак Столтенберг зазначає, що ця участь не буде припускати прямої участі Альянсу у бойових діях, повідомляє "Європейська правда".

Частина країн-членів НАТО не хоче приєднуватись до безпосередніх бойових дій проти "Ісламської держави" в Сирії та Іраку.

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Нагадаємо, що в Брюсселі в четвер, 25 травня, відбудеться спеціальна зустріч керівників держав країн НАТО. Основні заходи заплановані на другу половину дня.

За матеріалами: Європейська правда
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Теги НАТО Столтенберг коаліція терорист
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