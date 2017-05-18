Статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на 35 мільярдів доларів за день

Причиною тому стала політична нестабільність в США, викликана діями Дональда Трампа.

Найбагатші люди світу втратили 35 мільярдів доларів через Дональда Трампа shirotie / Depositphotos

Люди зі списку 500за версією Bloomberg у середу, 17 травня, збідніли на 35 мільярдів доларів. Причиною цього стала політична нестабільність в США, яку викликали дії Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg

Статки найбагатшої людини світу Білла Гейтса скоротилося на 1 мільярд, а статки третього номера списку Джефрі Безозоза і зовсім скоротилися на 1,7 мільярда. Але найбільше падіння спостерігалося у статках Марка Цукерберга, активи якого подешевшали на 2 мільярди доларів. Просіли за день і основні фондові індекси, продемонструвавши найбільше падіння з вересня минулого року.

Раніше агентство Bloomberg презентувало свою версію ТОП-500 мільярдерів світу, на першому місці в якому засновник Microsoft Білл Гейтс зі статком 85,2 млрд доларів.

У списку є лише один український бізнесмен, власник енергетичних і металургійних підприємств Рінат Ахметов, статок якого оцінюється в 3,66 млрд доларів. Він на 483 рядку списку Bloomberg.