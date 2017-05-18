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Статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на 35 мільярдів доларів за день

18 травня в 11:31

Причиною тому стала політична нестабільність в США, викликана діями Дональда Трампа.

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Найбагатші люди світу втратили 35 мільярдів доларів через Дональда Трампа
shirotie / Depositphotos
Люди зі списку 500 найбільших багатіїв світу за версією Bloomberg у середу, 17 травня, збідніли на 35 мільярдів доларів. Причиною цього стала політична нестабільність в США, яку викликали дії Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

Статки найбагатшої людини світу Білла Гейтса скоротилося на 1 мільярд, а статки третього номера списку Джефрі Безозоза і зовсім скоротилися на 1,7 мільярда. Але найбільше падіння спостерігалося у статках  Марка Цукерберга, активи якого подешевшали на 2 мільярди доларів. Просіли за день і основні фондові індекси, продемонструвавши найбільше падіння з вересня минулого року.

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Раніше агентство Bloomberg презентувало свою версію ТОП-500 мільярдерів світу, на першому місці в якому засновник Microsoft Білл Гейтс зі статком 85,2 млрд доларів.

У списку є лише один український бізнесмен, власник енергетичних і металургійних підприємств Рінат Ахметов, статок якого оцінюється в 3,66 млрд доларів. Він на 483 рядку списку Bloomberg.

За матеріалами: DT.UA
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Теги списки Bloomberg падіння США Трамп
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