США взяли на озброєння авіаносець нового типу

США ввели в дію атомний авіаносець нового типу, який почали будувати в 2009 році, передає УНІАН.



Це перший атомний авіаносець нового типу, який надійшов на озброєння флоту США з 1975 року. За своїми характеристиками корабель значно випереджає своїх попередників. Екіпаж авіаносця, на якому базуватиметься 70 літаків, складе близько 4500 чоловік.



Вартість авіаносця оцінюється в 12,9 мільярдів доларів. За даними ЗМІ, це найдорожчий корабель в історії. Колишній замголовкома ВМФ РФ адмірал Ігор Касатонов зазначив, що в Росії кораблі такого рівня можуть з'явитися тільки через 25-30 років. Авіаносець сягне повної бойової готовності приблизно до 2020 року. Розрахунковий термін служби нового корабля - 50 років.



