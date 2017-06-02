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США взяли на озброєння авіаносець нового типу

2 червня в 20:17

Вартість судна становить 12,9 мільярдів доларів.

авианосец
У США є новий авіаносець
УНІАН

США ввели в дію атомний авіаносець нового типу, який почали будувати в 2009 році, передає УНІАН.
 
Це перший атомний авіаносець нового типу, який надійшов на озброєння флоту США з 1975 року. За своїми характеристиками корабель значно випереджає своїх попередників. Екіпаж авіаносця, на якому базуватиметься 70 літаків, складе близько 4500 чоловік.
 
Вартість авіаносця оцінюється в 12,9 мільярдів доларів. За даними ЗМІ, це найдорожчий корабель в історії. Колишній замголовкома ВМФ РФ адмірал Ігор Касатонов зазначив, що в Росії кораблі такого рівня можуть з'явитися тільки через 25-30 років. Авіаносець сягне повної бойової готовності приблизно до 2020 року. Розрахунковий термін служби нового корабля - 50 років.
 

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Раніше США відправили в в Японське море до берегів Корейського півострова в цілому три авіаносця.

За матеріалами: УНІАН
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