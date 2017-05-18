США ввели санкції через іранську ракетну програму

При цьому ядерна угода з Іраном залишається дійсною.

Іранські чиновники і компанія потрапили під санкції США korrespondent.net

Сполучені Штати ввели санкції проти деяких іранських чиновників і компанії внаслідок ракетної програми. Під санкції потрапили двоє іранських чиновника зі сфери безпеки, одна компанія, а також співробітники китайської компанії, які підтримували програму, пише Reuters

Президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації надати оцінку ядерної угоди зз можливістю перегляду або відмови від нього.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа проводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході щодо створення оборонного союзу в регіоні. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп порадив президенту Ірану Хасану Рухані "краще бути обережним" після того, як той заявив, що кожен, хто говорить з іранцями мовою погроз, пошкодує про це.