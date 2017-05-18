США ввели санкції через іранську ракетну програму

При цьому ядерна угода з Іраном залишається дійсною.
Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа проводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході щодо створення оборонного союзу в регіоні. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану.
Раніше президент США Дональд Трамп порадив президенту Ірану Хасану Рухані "краще бути обережним" після того, як той заявив, що кожен, хто говорить з іранцями мовою погроз, пошкодує про це.DT.UA