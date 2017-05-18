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США ввели санкції через іранську ракетну програму

18 травня в 10:07

При цьому ядерна угода з Іраном залишається дійсною.

Иран с ракетами
Іранські чиновники і компанія потрапили під санкції США
korrespondent.net
Сполучені Штати ввели санкції проти деяких іранських чиновників і компанії внаслідок ракетної програми Ірану. Під санкції потрапили двоє іранських чиновника зі сфери безпеки, одна компанія, а також співробітники китайської компанії, які підтримували програму, пише Reuters.

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Президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації надати оцінку ядерної угоди з Іраном з можливістю перегляду або відмови від нього.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа проводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході щодо створення оборонного союзу в регіоні. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп порадив президенту Ірану Хасану Рухані "краще бути обережним" після того, як той заявив, що кожен, хто говорить з іранцями мовою погроз, пошкодує про це.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Іран США санкції
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