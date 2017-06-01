США ввели санкції проти компаній РФ, Китаю і КНДР

США ввели санкції проти компаній і громадян Росії, Китаю і КНДР за участь у розвитку ядерної програми Пхеньяна, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.



Під нові санкції Мінфіну США потрапили три російські компанії: "Незавлежної нафтогазової компанії" (ННК), її дочірньої структури - "ННК-Пріморскнефтепродукт" і Ардіс-Bearing LLC.



Також в списку опинився і один росіянин 1978 року народження - Ігор Мічурін, який за даними Мінфіну США пов'язаний з Ардіс-Підшипники і Корея Tranding Corporation.



За даними міністерства, ННК - російська компанія, яка підписала контракт на поставку нафти в Північну Корею і, за повідомленнями, відправила в Північну Корею нафтопродукти на суму понад 1 мільйон доларів. ННК також, можливо, брав участь в обході північнокорейських санкцій.



"Будь-яке майно або інтереси у власності призначених осіб, які перебувають у власності або під контролем осіб США або в Сполучених Штатах, повинні бути заблоковані, а громадянам США взагалі заборонено вести з ними справу", - повідомляється в Мінфіні.





Як повідомлялося, раніше в американській військовій розвідці заявляли, що КНДР може розробити ракету, яка зможе донести ядерний заряд до території США, якщо не завадити проведенню поточних північнокорейських розробок і випробувань. Глава американської військової розвідки генерал Сюарт назвав ядерну загрозу з боку КНДР однією з найбільших загроз національній безпеці США. Терміни, в які Північна Корея зможе розробити ракету, здатну долетіти до Сполучених штатів, генерал не позначив.