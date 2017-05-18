США відмовилися від заборони ноутбуків на авіарейсах з Європи

При цьому інші заходи безпеки залишаться.

США вирішили не забороняти перевезення ноутбуків і планшетів на авіарейсах з країн Європи

Представники Євросоюзу і США, під час своєї зустрічі в Брюсселі, виступили проти введення заборони на перевезенняі планшетів на авіарейсах з країн Європи. Незважаючи на це, сторони домовилися залишити інші заходи безпеки, враховуючи високі загрози ризиків, повідомляє BBC

Заборона був раніше введений із-за небезпеки вбудовування вибухівки в корпус гаджетів, які більше телефону. Зараз заборона діє на вісім переважно ісламських країн.

на провезення в ручній поклажі ноутбуків і планшетів для пасажирів, що прилітають з десяти країн Близького Сходу і Північної Африки, повідомили в адміністрації президента. Обмежувальні заходи торкнулися всіх великих електронних пристроїв, таких як ноутбуки, планшети, DVD-програвачі та приставки для комп'ютерних ігор, мобільні телефони та смартфони, як і раніше можна буде проносити з собою на борт літака.



21 березня