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США відмовилися від заборони ноутбуків на авіарейсах з Європи

18 травня в 10:38

При цьому інші заходи безпеки залишаться.

США ЕС
США вирішили не забороняти перевезення ноутбуків і планшетів на авіарейсах з країн Європи
Представники Євросоюзу і США, під час своєї зустрічі в Брюсселі, виступили проти введення заборони на перевезення ноутбуків і планшетів на авіарейсах з країн Європи. Незважаючи на це, сторони домовилися залишити інші заходи безпеки, враховуючи високі загрози ризиків, повідомляє BBC.

Заборона був раніше введений із-за небезпеки вбудовування вибухівки в корпус гаджетів, які більше телефону. Зараз заборона діє на вісім переважно ісламських країн.

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21 березня США ввели заборону на провезення в ручній поклажі ноутбуків і планшетів для пасажирів, що прилітають з десяти країн Близького Сходу і Північної Африки, повідомили в адміністрації президента. Обмежувальні заходи торкнулися всіх великих електронних пристроїв, таких як ноутбуки, планшети, DVD-програвачі та приставки для комп'ютерних ігор, мобільні телефони та смартфони, як і раніше можна буде проносити з собою на борт літака.

За матеріалами: DT.UA
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Теги заборона ноутбук США безпека Європа
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