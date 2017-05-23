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США в 2018 році можуть виділити Україні 150 млн доларів військової допомоги

23 травня в 23:05

Відповідна пропозиція міститься в проекті бюджету оборонного відомства США.

Пентагон
Пентагон дасть грошей Україні
miroved.com
Військова допомога США Україні в 2018 фінансовому році може скласти 150 мільйонів доларів, відповідна пропозиція міститься в проекті бюджету оборонного відомства. 

"Підтримка буде включати такі сфери як командно-штабні можливості, радари контрбатарейної боротьби; підготовка, оснащення і застосування сил; всебічне матеріально-технічне забезпечення; консультативна допомога", - йдеться в проекті бюджету. 

Як повідомляється в документі, фінансування дозволить поліпшити можливості України в області "керівництва та управління підпорядкованими силами, розібратися в оперативній обстановці, а також інтегрувати дані розвідки і оперативну інформацію в процеси прийняття рішень".
 
Одним із завдань допомоги є підвищення сумісності з силами НАТО та інших західних країн.
 
Загальний бюджет Пентагону на наступний фінансовий рік пропонується встановити в розмірі 639 мільярдів доларів, що на 52 мільярди або майже на 10% більше рівня поточного року. Ця сума буде включати в себе 65 мільярдів на проведення операцій по боротьбі з тероризмом за кордоном. 

 
Раніше Білий дім пропонував виключити з бюджету США витрати на надання безоплатної військової допомоги ряду країн, серед яких і Україна. Допомога пропонують замінити на надання кредитів на закупівлю американського військового устаткування.
 
За матеріалами: РИА Новости Украина
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