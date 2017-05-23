США в 2018 році можуть виділити Україні 150 млн доларів військової допомоги

Пентагон дасть грошей Україні miroved.com

Військова допомога США Україні в 2018 фінансовому році може скласти 150 мільйонів доларів, відповідна пропозиція міститься в проекті бюджету оборонного відомства.

"Підтримка буде включати такі сфери як командно-штабні можливості, радари контрбатарейної боротьби; підготовка, оснащення і застосування сил; всебічне матеріально-технічне забезпечення; консультативна допомога", - йдеться в проекті бюджету.

Як повідомляється в документі, фінансування дозволить поліпшити можливості України в області "керівництва та управління підпорядкованими силами, розібратися в оперативній обстановці, а також інтегрувати дані розвідки і оперативну інформацію в процеси прийняття рішень".



Одним із завдань допомоги є підвищення сумісності з силами НАТО та інших західних країн.



Загальний бюджет Пентагону на наступний фінансовий рік пропонується встановити в розмірі 639 мільярдів доларів, що на 52 мільярди або майже на 10% більше рівня поточного року. Ця сума буде включати в себе 65 мільярдів на проведення операцій по боротьбі з тероризмом за кордоном.