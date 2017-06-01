США ускладнили правила процесу отримання візи

Новий опитувальник стосуватиметься соціальних мереж апліканта.

Адміністрація Трампа домоглася ускладнення процедури отримання візи

Адміністрація Дональда Трампа випустила новий опитувальник для аплікантів, в якому може бути зроблений запит про дані з соціальних мереж за останні п'ять років, а також за біографічної інформації за останні 15 років. Нова анкета є частиною програми з посиленої перевірки людей, які відвідують США, передає Reuters

У той же час відзначається, що нові питання будуть поставлені не всім аплікантам, а тільки тим, до яких у чиновників виникнуть додаткові питання.

Раніше повідомлялося, що Міністр внутрішньої безпеки Джон Келлі припустив, що може бути введено правилоСША посольства для отримання візи. Міністр зазначив, що це один з розглянутих кроків для посилення заходів безпеки.