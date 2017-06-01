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США ускладнили правила процесу отримання візи

1 червня в 13:14

Новий опитувальник стосуватиметься соціальних мереж апліканта.

США виза
Адміністрація Трампа домоглася ускладнення процедури отримання візи
Адміністрація Дональда Трампа випустила новий опитувальник для аплікантів на отримання американської візи, в якому може бути зроблений запит про дані з соціальних мереж за останні п'ять років, а також за біографічної інформації за останні 15 років. Нова анкета є частиною програми з посиленої перевірки людей, які відвідують США, передає Reuters.

У той же час відзначається, що нові питання будуть поставлені не всім аплікантам, а тільки тим, до яких у чиновників виникнуть додаткові питання.

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Раніше повідомлялося, що Міністр внутрішньої безпеки Джон Келлі припустив, що може бути введено правило надання паролів від соцмереж США посольства для отримання візи. Міністр зазначив, що це один з розглянутих кроків для посилення заходів безпеки.

За матеріалами: DT.UA
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Теги США безпека інформація Трамп
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