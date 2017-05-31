США розширили коло фігурантів справи про втручання Росії

Конгрес США подав запити на отримання інформації колишньому співробітникові прес-служби Білого дому Борису Епштейна і юристу президента Дональда Трампа Майклу Коену, повідомив телеканал ABC News.



На Епштейна подав запит комітет палати представників з розвідки. Він виріс в Москві, отримав освіту в Джорджтаунському університеті, де познайомився з сином Дональда Трампа Еріком. Під час передвиборної кампанії 2016 року працював в команді Трампа. Незабаром після виборів зайняв пост старшого радника перехідного уряду і директора зі зв'язків з громадськістю перед інавгурацією. У березні отримав посаду в прес-службі Білого дому, проте незабаром був звільнений. В адміністрації президента не пояснили причин такого кроку Епштейна. Зараз він працює політичним аналітиком для ЗМІ.



Виклик від двох комітетів конгресу отримав юрист Трампа Майкл Коен. Він сказав, що відхилив виклик через неясною формулювання питань, на які неможливо відповісти.

Раніше конгресмени подавали аналогічні запити радникам Дональда Трампа Майклу Флинну, Роджеру Стоуну, Полу Манафорту і Картеру Пейджу.





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