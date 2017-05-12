США повідомили Китаю, що не хочуть бачити представників КНДР на саміті "Шовкового шляху" - Reuters

Вашингтон сподівається, що Пекін натисне на Пхеньян, а не буде запрошувати його на важливі міжнародні зустрічі.
Про це повідомляє Reuters, додаючи, що саміт має стати найбільшимою дипломатичною подією для Пекіна в 2017 році. Джерела видання повідомили, що посольство США в Китаї відправило дипломатичну ноту в китайський МЗС. В ній сказано, що участь Північної Кореї в саміті може послати неправильний сигнал в часи, коли світ намагається натиснути на Пхеньян за його ядерні і ракетні випробування.
Китайський МЗС поки не прокоментував ситуацію. В міністерстві у четвер повідомили, що Північна Корея відправить делегацію на саміт. Але більше жодних деталей не повідомлялося. США також мають намір пришле делегацію на саміт в Китай, яку очолить радник Білого дому Метт Поттінгер.
Раніше повідомлялося, що інвестиції в китайський проект нового Шовкового шляху перевищили 50 мільярдів доларів.
Економічний пояс Шовкового шляху - ініціатива створення транспортного, енергетичного, торговельного коридору між країнами Європи і Центральної, Південної та Східної Азії. Для КНР одна з основних цілей реалізації проекту полягає в скороченні термінів доставки вантажів з Китаю до Європи. Ідея створення проекту була висунута головою КНР Сі Цзіньпіном у вересні 2013 року.
Нагадаємо, що в останні роки Китай розширив свої залізничні перевезення в країни Європи в рамках багатомільярдного державного проекту "Новий шовковий шлях". До червня 2016 року з Китаю в Європу прийшов 1881 потяг.DT.UA