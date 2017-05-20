США поставлять Саудівській Аравії зброї на 100 млрд доларів

Відповідні документи підпише Дональд Трамп.
Сполучені Штати Америки домовилися про підписання низки оборонних і комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії, які включають в себе постачання зброї і військового обладнання на суму близько 100 мільярдів доларів, передає Associated Press.
Президент Дональд Трамп, який перебуватиме з першим закордонним візитом, візьме участь в церемонії підписання цих документів.
США відзначають, що оборонні домовленості спрямовані на підвищення безпеки в Перській затоці на тлі іранської агресії. Штати також намагаються підтримати здатність Саудівської Аравії внести свій вклад в антитерористичні операції в регіоні.
Угода вступають в силу негайно, угоди на ще 350 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.
За матеріалами:
Associated Press
Президент США Дональд Трамп
відправився в перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. Трамп зі своєю дружиною Меланією вже вилетів з Вашингтона в Саудівській Аравії. Крім дружини, його супроводжує доньку Іванка і зять Кушнер Джаред. Крім Саудівської Аравії, в маршруті президента
США - Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.