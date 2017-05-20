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США поставлять Саудівській Аравії зброї на 100 млрд доларів

20 травня в 22:36

Відповідні документи підпише Дональд Трамп.

Трамп Аравия
Трамп дасть саудитам багато зброї
Сполучені Штати Америки домовилися про підписання низки оборонних і комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії, які включають в себе постачання зброї і військового обладнання на суму близько 100 мільярдів доларів, передає Associated Press. 

Президент Дональд Трамп, який перебуватиме з першим закордонним візитом, візьме участь в церемонії підписання цих документів.

США відзначають, що оборонні домовленості спрямовані на підвищення безпеки в Перській затоці на тлі іранської агресії. Штати також намагаються підтримати здатність Саудівської Аравії внести свій вклад в антитерористичні операції в регіоні. 

Угода вступають в силу негайно, угоди на ще 350 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. 

 
Президент США Дональд Трамп відправився в перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. Трамп зі своєю дружиною Меланією вже вилетів з Вашингтона в Саудівській Аравії. Крім дружини, його супроводжує доньку Іванка і зять Кушнер Джаред. Крім Саудівської Аравії, в маршруті президента США - Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.
За матеріалами: Associated Press
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Теги Аравія Саудівська Аравія США Трамп президент долар посол візи дружина оборона
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