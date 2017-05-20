США поставлять Саудівській Аравії зброї на 100 млрд доларів

Президент Дональд Трамп, який перебуватиме з першим закордонним візитом, візьме участь в церемонії підписання цих документів.

США відзначають, що оборонні домовленості спрямовані на підвищення безпеки в Перській затоці на тлі іранської агресії. Штати також намагаються підтримати здатність Саудівської Аравії внести свій вклад в антитерористичні операції в регіоні.

Угода вступають в силу негайно, угоди на ще 350 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.