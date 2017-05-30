США почали постачати зброю сирійським курдам

Трамп вирішив проігнорувати "стурбованість" Туреччини.

Сирійські курди отримають американську зброю

Сполучені Штати Америки почали поставкиу Сирії, передає Reuters з посиланням на власні джерела у Вашингтоні.

За даними видання, поставки почалися у вівторок, 30 травня. Які види озброєнь постачатимуться курдам, видання не повідомляє.

США почали реалізацію плану військової підтримки курдів, які беруть участь у боротьбі проти терористичного угрупування "Ісламська держава", незважаючи на "стурбованість" Туреччини. Анкара побоюється створення курдської держави у своєму кордоні та посилення курдського сепаратизму в південно-східних регіонах.

Нагадаємо, 8 травня американський президент Дональд Трамп затвердив план надання зброї сирійським курдам для прискорення боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". В адміністрації відзначають, що Сирійські демократичні сили, до яких входить сирійська самооборона, є єдиною силою, що здатна захопити Ракку найближчим часом.

У Туреччині висловили протест, заявивши, що не бачать різниці між терористами "Робочої партії Курдистану" і курдськими загонами самооборони в Сирії.

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