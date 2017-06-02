США перекинули свої бомбардувальники для навчань на кордонах з Росією

Спільні з Британією навчання пройдуть в червні.
У США відзначають, що основна частина навчань пройде в Арктиці та Балтійському морі, а також, що до них приєднаються деякі інші партнери по НАТО.навчання НАТО "Весняний шторм - 2017", в яких будуть задіяні понад дев'ять тисяч військовослужбовців, у тому числі й з України.
Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії у 2017 році.
Німеччина керує батальйоном в Литві, США - в Польщі, Велика Британія - в Естонії, а канадці - в ЛатвіїDT.UA