США направили до корейських берегів ще один авіаносець

"Рональд Рейган" проведе навчання з "Карлом Вінсоном".
Остаточне рішення про передислокацію другого авіаносця прийнято після недавнього пуску балістичної ракети КНДР, повідомляє СNN.
Раніше повідомлялося, що Сполучені штати Америки відправлять у Японське море до берегів Корейського півострова загалом три авіаносця.
Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.
Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО й ОБСЄ.
Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.
DT.UA