США направили до корейських берегів ще один авіаносець

"Рональд Рейган" проведе навчання з "Карлом Вінсоном".

"Рональд Рейган" вирушив до берегів Кореї CNN

ВМС США вирішили відправити на Корейський півострів ще один авіаносець. В цей район передислокують корабель "Рональд Рейган", який проведе спільні навчання з іншим американським авіаносцем "Карл Вінсон", який вже знаходиться у корейських берегів.

Остаточне рішення про передислокацію другого авіаносця прийнято після недавнього пуску балістичної ракети КНДР, повідомляє СNN.

Раніше повідомлялося, що Сполучені штати Америки відправлять у Японське море до берегів Корейського півострова загалом три авіаносця.

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Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО й ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.