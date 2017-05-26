США і Японія домовились про спільне протистояння ракетним загрозам Північної Кореї

Команди лідерів держав співпрацюватимуть для посилення санкцій відносно КНДР.
"Президент Трамп і прем'єр-міністр Абе домовилися про те, що їх команди співпрацюватимуть у справі посилення санкцій проти Північної Кореї, у тому числі шляхом встановлення і введення санкцій щодо суб'єктів, які підтримують ядерні та ракетні програми країни", - підкреслили там.
Лідери країн також обговорили подальше зміцнення альянсу між Японією і США, і розширення можливостей кожної країни стримувати загрози КНДР і захищатися від них. Обидва політики готові до повної співпраці у боротьбі з тероризмом.
Крім того, президент США повідомив про готовність до співпраці з іншими союзниками і партнерами країни в цьому питанні.
"Сполучені Штати співпрацюватимуть з Японією і Республікою Корея, а також іншими союзниками і партнерами по всьому світу з метою посилення тиску на Північну Корею і демонстрації того, що нинішній шлях розвитку Північної Кореї не є стійким", - заявив Трамп.
Раніше повідомлялося, що вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань ув 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала в 90 кілометрах від Росії.
Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО і ОБСЄ.
Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.ТАСС