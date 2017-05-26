США і Японія домовились про спільне протистояння ракетним загрозам Північної Кореї

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Команди лідерів держав співпрацюватимуть для посилення санкцій відносно КНДР.

Лідери Японії і США займуться "північнокорейським питанням"

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час зустрічі напередодніу Таорміні погодили співробітництво у сфері посилення санкційного тиску на КНДР, йдеться в заяві Білого дому.

"Президент Трамп і прем'єр-міністр Абе домовилися про те, що їх команди співпрацюватимуть у справі посилення санкцій проти Північної Кореї, у тому числі шляхом встановлення і введення санкцій щодо суб'єктів, які підтримують ядерні та ракетні програми країни", - підкреслили там.

Лідери країн також обговорили подальше зміцнення альянсу між Японією і США, і розширення можливостей кожної країни стримувати загрози КНДР і захищатися від них. Обидва політики готові до повної співпраці у боротьбі з тероризмом.

Крім того, президент США повідомив про готовність до співпраці з іншими союзниками і партнерами країни в цьому питанні.

"Сполучені Штати співпрацюватимуть з Японією і Республікою Корея, а також іншими союзниками і партнерами по всьому світу з метою посилення тиску на Північну Корею і демонстрації того, що нинішній шлях розвитку Північної Кореї не є стійким", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань ув 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала в 90 кілометрах від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО і ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.