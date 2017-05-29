США і Японія будуть сильніше тиснути на КНДР

До посилення тиску підштовхнув новий ракетний пуск в Північній Кореї.
Тіллерсон і Кісіда обговорили питання посилення тиску по телефону вранці в понеділок, 29 травня, повідомило японське агентство Kyodo, пише ТАСС.
Керівники дипвідомств також домовилися вимагати від Китаю відігравати більш значущу роль у питанні врегулювання ситуації на Корейському півострові.
Раніше південнокорейська розвідка повідомила про проведення КНДР 29 травня чергових випробувань балістичної ракети.
У зв'язку з пуском ракети президент Республіки Корея Мун Чже Ін розпорядився екстрено скликати Раду безпеки о 7:30 за місцевим часом.
Перед цим в Пхеньян здійснив пуски ракет 14 і 21 травня, а 28 травня в Пхеньяні відзвітували про успішних випробуваннях нової системи протиповітряної оборони.ТАСС