США і Росія досі дуже далекі від "великої угоди" - FT

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Обидві сторони позитивно оцінили зустріч Трампа і Лаварова, але недовіра між країнами не зменшилася.

Попри те, що Лавров і Трамп посміхалися один одному, США і Росія досі недовіряють один одному. Flickr/МИД России

Усі зусилля з покращення відносин між США іможуть спіткнутися об те, що міністр закордонни справ Сергій Лавров назвав "дияволом", який зачаївся у деталях після першої зустрічі з президентом Дональдом Трампом в атмосфері взаємної недовіри.

Про це пише видання Financial Times, додаючи, що американський президент і голова російського МЗС позитивно оцінили їхню зустріч цього тижня. Але окрім слів, вони досі далекі один від одного в багатьох питаннях.

США втратили вплив на Сирію після падіння Алеппо під натиском сирійських і російських сил минулого року. Тепер Вашингтон боїться, що його давній суперник Тегеран поширить іранський вплив на всьому Близькому Сході. Росія ж опинилася в непростому альянсі з Іраном у Сирії. І її посередництво може зіграти роль.

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Лавров визнав, що лишається не зрозумілим, як США і Росія будуть креслити "географічні параменти" і "спільну точку зору" у питанні запропонованих Москвою зон деескалації у Сирії. Хоча сторони згодні із загальною концепцією. Також Росія не хоче робити поступок в Україні.

"Очікування великої угоди не виправдані. Лишається надто багато сфер, в яких США і Росія фундаментально не згодні один з одним", - переконаний колишній радник Білого дому з питань Росії Ендрю Вайс.

На його думку, лише через президентство Трампа Америка не стане раптом партнером Росії у Сирії чи Україні.

Раніше видання Politico писало, що Росія станцювала переможний танець в Овальному кабінеті. Адже Москві були потрібні не домовленості, а сам факт поясви Лаврова у Білому домі, щоб показати усьому світу повернення російської "величі".

Тим часом, у Кремлі зустріч Лаврова з Трампом оцінюють зі "стриманим оптимізмом". За словами Дмитра Пєскова, сама зустріч є позитивним моментом, проте країнам доведеться ще багато працювати над своїми відносинами.

Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".