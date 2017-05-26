США і Британія відновлять обмін розвідданими

Американські спецслужби змогли переконати британських колег в уникненні витоків в майбутньому.
Британія відновить свій обмін розвідувальною інформацією із спецслужбами США
EPA / NIGEL RODDIS
Британська поліція відновить обмін розвідувальними даними
зі своїми колегами в США після того, як на один день таке співробітництво було призупинено. Глава антитерористичних розслідувань британської поліції Марк Роулі повідомив, що американські колеги змогли надати Британії нові гарантії, повідомляє The Guardian
.
Раніше повідомлялося, що британська поліція припинила ділитися інформацією з теракту в Манчестері зі своїми американськими колегами
через постійні витоки важливих слідчих даних в ЗМІ. Британські чиновники були в люті через витік фотографій із місця злочину в американське видання The New York Times.
Раніше британське видання The Guardian опублікувало фотографію Саламано Абеді, якого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданим Великобританії, проте його батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі.
Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".
За матеріалами:
DT.UA