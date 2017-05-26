США і Британія відновлять обмін розвідданими

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Американські спецслужби змогли переконати британських колег в уникненні витоків в майбутньому.

Британія відновить свій обмін розвідувальною інформацією із спецслужбами США EPA / NIGEL RODDIS

Британська поліція відновитьзі своїми колегами в США після того, як на один день таке співробітництво було призупинено. Глава антитерористичних розслідувань британської поліції Марк Роулі повідомив, що американські колеги змогли надати Британії нові гарантії, повідомляє The Guardian

Раніше повідомлялося, що британська поліціячерез постійні витоки важливих слідчих даних в ЗМІ. Британські чиновники були в люті через витік фотографій із місця злочину в американське видання The New York Times.

Раніше британське видання The Guardian опублікувало фотографію Саламано Абеді, якого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданим Великобританії, проте його батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".