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США і Британія відновлять обмін розвідданими

26 травня в 11:14

Американські спецслужби змогли переконати британських колег в уникненні витоків в майбутньому.

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Британія відновить свій обмін розвідувальною інформацією із спецслужбами США
EPA / NIGEL RODDIS
Британська поліція відновить обмін розвідувальними даними зі своїми колегами в США після того, як на один день таке співробітництво було призупинено. Глава антитерористичних розслідувань британської поліції Марк Роулі повідомив, що американські колеги змогли надати Британії нові гарантії, повідомляє The Guardian.

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Раніше повідомлялося, що британська поліція припинила ділитися інформацією з теракту в Манчестері зі своїми американськими колегами через постійні витоки важливих слідчих даних в ЗМІ. Британські чиновники були в люті через витік фотографій із місця злочину в американське видання The New York Times.

Раніше британське видання The Guardian опублікувало фотографію Саламано Абеді, якого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданим Великобританії, проте його батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Британія Манчестер поліція США обмін
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