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США були бездіяльними в бійці біля резиденції посла у Вашингтоні – МЗС Туреччини

22 травня в 21:59

Анкара вважає дії американських правоохоронців непрофесійними.

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МЗС Туреччини висловив протест американському послу в Анкарі через масову бійку, яка сталася у резиденції посла Туреччини в Вашингтоні. 

Посол США Джон Басс був викликаний в МЗС Туреччини, де йому висловили усний та письмовий протест.
 
У МЗС Туреччини вважають, що дії американських правоохоронців були непрофесійними, а також суперечили дипломатичній практиці. Анкара закликала Державний департамент провести ретельне розслідування обставин інциденту.
 
Масова бійка сталася у вівторок, 17 травня, в центрі Вашингтона біля резиденції посла Туреччини. Протести були приурочені до візиту Ердогана в США, зіткнення спалахнуло між прихильниками президента Туреччини і прокурдськими демонстрантами.
 
На кадрах зйомки бійки видно, що в інциденті взяли участь і охоронці самого Ердогана. Двоє учасників бійки були затримані поліцією, дев'ять осіб отримали травми, в тому числі один - серйозні поранення.

 
США висловили стурбованість у зв'язку із зіткненням прихильників і супротивників президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в Вашингтоні, повідомила офіційний представник держдепартаменту Хізер Науерт.
За матеріалами: Hurriyet
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Теги Туреччина посол бійка США МЗС Вашингтон американець резиденція президент зіткнення протест
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