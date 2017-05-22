США були бездіяльними в бійці біля резиденції посла у Вашингтоні – МЗС Туреччини

Посол США Джон Басс був викликаний в МЗС Туреччини, де йому висловили усний та письмовий протест.



У МЗС Туреччини вважають, що дії американських правоохоронців були непрофесійними, а також суперечили дипломатичній практиці. Анкара закликала Державний департамент провести ретельне розслідування обставин інциденту.



Масова бійка сталася у вівторок, 17 травня, в центрі Вашингтона біля резиденції посла Туреччини. Протести були приурочені до візиту Ердогана в США, зіткнення спалахнуло між прихильниками президента Туреччини і прокурдськими демонстрантами.



На кадрах зйомки бійки видно, що в інциденті взяли участь і охоронці самого Ердогана. Двоє учасників бійки були затримані поліцією, дев'ять осіб отримали травми, в тому числі один - серйозні поранення.