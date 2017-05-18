Спецрадником з розслідування втручання РФ в американські вибори став Мюллер

Колишній шеф ФБР буде співпрацювати з Міністерством юстиції США.

Мюллер допоможе в розслідуванні про російський слід в американських виборах

Міністерство юстиції США призначив екс-директора ФБР Роберта Мюллера спецрадником в розслідуванні впливу Кремля на вибори президента Сполучених штатів.

Як повідомляє Reuters, Мюллер буде допомагати Мін'юсту США в розслідуванні "дій російського уряду щодо впливу на президентські вибори 2016 року і пов'язаних з цим питань".

Роберт Свен Мюллер був керівником Федерального бюро розслідувань США з 4 вересня 2001 року по 4 вересня 2013 року.

Тим часом, сам президент США Дональд Трамп підтримує проведення розслідування щодо втручання Росії в американські вибори. При цьому американський президент підкреслює, що ніякої координації дій росіян з ним і його кампанією не було.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.