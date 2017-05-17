Сьогодні відбудеться церемонія підписання безвізового режиму для України

Церемонію підписання візової лібералізації для України відвідає Петро Порошенко.

Вступ безвізу чинності очікується 11 червня rossandhelen / Depositphotos

Сьогодні в Страсбурзі відбудеться церемонія підписання надання Україні безвізового режиму міністром внутрішніх справ країни-голови Євросоюзу, якою є Мальта, Кармело Абелой і головою Європарламенту Антоніо Таяні. Вступ безвізового режиму в силу прогнозують на 11 червня.

У церемонії підписання також візьме участь президент України Петро Порошенко. В рамках своєї поїздки в Страсбург, Порошенко також зустрінеться з головою Європарламенту і лідерами ключових парламентських фракцій.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.