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Сьогодні відбудеться церемонія підписання безвізового режиму для України

17 травня в 10:00

Церемонію підписання візової лібералізації для України відвідає Петро Порошенко.

безвизовый режим
Вступ безвізу чинності очікується 11 червня
rossandhelen / Depositphotos
Сьогодні в Страсбурзі відбудеться церемонія підписання надання Україні безвізового режиму міністром внутрішніх справ країни-голови Євросоюзу, якою є Мальта, Кармело Абелой і головою Європарламенту Антоніо Таяні. Вступ безвізового режиму в силу прогнозують на 11 червня.

У церемонії підписання також візьме участь президент України Петро Порошенко. В рамках своєї поїздки в Страсбург, Порошенко також зустрінеться з головою Європарламенту і лідерами ключових парламентських фракцій.

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Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна церемонія Європа Порошенко безвізовий Євросоюз
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