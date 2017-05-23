Сьогодні сенат Нідерландів розгляне асоціацію України з ЄС

Ратифікація договору Нідерландами розблокує набуття асоціацією чинності.

Нідерланди обговорять ратифікацію асоціації України з Євросоюзом Василь Артюшенко, DT.UA

Сьогодні сенат Нідерландів розгляне питання ратифікації договору про Асоціацію між Україною та Євросоюзом. Розгляд угоди розпочнеться о 14:45 за київським часом і триватиме дві з половиною години, повідомляється на сайті сенату.

На дебатах будуть присутні прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Нідерландів. Очікується, що голосування пройде через тиждень після дебатів.

Нагадаємо, 23 лютого

Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.