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Сьогодні сенат Нідерландів розгляне асоціацію України з ЄС

23 травня в 09:27

Ратифікація договору Нідерландами розблокує набуття асоціацією чинності.

Украина ЕС флаги
Нідерланди обговорять ратифікацію асоціації України з Євросоюзом
Василь Артюшенко, DT.UA
Сьогодні сенат Нідерландів розгляне питання ратифікації договору про Асоціацію між Україною та Євросоюзом. Розгляд угоди розпочнеться о 14:45 за київським часом і триватиме дві з половиною години, повідомляється на сайті сенату.

На дебатах будуть присутні прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Нідерландів. Очікується, що голосування пройде через тиждень після дебатів.

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Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Нідерланди асоціація угода Україна Євросоюз
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