Сьогодні сенат Нідерландів буде голосувати за ратифікацію асоціації України з ЄС

У разі прийняття рішення уряд ратифікує документ.
У розкладі пленарного засідання зазначається, що питання асоціації буде розглянуто в 13:40 за місцевим часом (14:40 за київським часом). Раніше представники багатьох партій, в тому числі і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, заявили про підтримку асоціації.більшість за голосування на підтримку Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі.
Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.