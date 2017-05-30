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Сьогодні сенат Нідерландів буде голосувати за ратифікацію асоціації України з ЄС

30 травня в 09:33

У разі прийняття рішення уряд ратифікує документ.

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Політики Нідерландів відзначають, що голосування за асоціацію Україна-ЄС має пройти успішно
pixabay.com
Верхня палата парламенту Нідерландів сьогодні буде голосувати за асоціацію України з Євросоюзом, повідомляється на сайті сенату. У разі позитивного рішення сенату, уряд зможе ратифікувати угоду про асоціацію. Таким чином Нідерланди стануть останньою країною, яка ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

У розкладі пленарного засідання зазначається, що питання асоціації буде розглянуто в 13:40 за місцевим часом (14:40 за київським часом). Раніше представники багатьох партій, в тому числі і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, заявили про підтримку асоціації.

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Раніше повідомлялося, що в Сенаті Нідерландів утворилася більшість за голосування на підтримку Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Нідерланди асоціація Україна Сенат голосування
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