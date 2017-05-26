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Смертник з Манчестера готувався до атаки цілий рік

26 травня в 07:10

Компоненти для бомби ймовірний виконавець теракту купував в будівельних магазинах.

Саламан Абеди
Ймовірний терорист таємно купував цвяхи
The Guardian
Ймовірний виконавець теракту на стадіоні в Манчестері Саламан Абеді почав готуватися до атаки приблизно за рік до того, як її здійснив.

Ще минулої весни Абеді відкрив рахунок у банку і використовував його лише двічі, щоб купити шурупи і цвяхи, якими він потім начинив вибуховий пристрій. Щоб не викликати підозр, він відвідав два будівельних магазину, розташованих неподалік від Манчестера, пише The Times.

Після цього Абеді на кілька місяців поїхав до Лівії, а коли повернувся, орендував квартиру, де і змайстрував бомбу.

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Раніше британське видання The Guardian опублікувало фотографію Саламано Абеді, якого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданим Великобританії, проте його батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".

 

За матеріалами: Интерфакс
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