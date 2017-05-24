Сирійська авіація повертається на обстріляну США базу – ЗМІ

Роботи по відновленню авіабази майже завершені.

Авіація Асада повернулася на базу, яку раніше обстріляли США Росбалт

Літаки авіації сирійського уряду повертаються на авіабазу в Хомсі, яку раніше обстріляли "Томагавками". Роботи з відновлення інфраструктури на базі майже завершені, а літаки Су-22 і Міг-23 авіації Башара Асада вже прилетіли на територію бази, повідомляє NBC , посилаючись на чиновників в Пентагоні.

Нагадаємо, 7 квітня в совенных кораблів США були випущені 59 ракет по авіабазі урядових військ Сирії у провінції Хомс. Ракетний удар є відповіддю на

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