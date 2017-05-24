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Сирійська авіація повертається на обстріляну США базу – ЗМІ

24 травня в 08:51

Роботи по відновленню авіабази майже завершені.

Сирия1
Авіація Асада повернулася на базу, яку раніше обстріляли США
Росбалт
Літаки авіації сирійського уряду повертаються на авіабазу в Хомсі, яку раніше обстріляли "Томагавками" США. Роботи з відновлення інфраструктури на базі майже завершені, а літаки Су-22 і Міг-23 авіації Башара Асада вже прилетіли на територію бази, повідомляє NBC, посилаючись на чиновників в Пентагоні.

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Нагадаємо, 7 квітня в совенных кораблів США були випущені 59 ракет по авіабазі урядових військ Сирії у провінції Хомс. Ракетний удар є відповіддю на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб.

Світові лідери підтримали дії США, їх засудили лише Росія, Іран і Північна Корея.

Читайте про політичні наслідки американської акції в Сирії в статті Олексія Коваля "Трамп пориває з доктриною невтручання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сирія США авіація обстріл
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