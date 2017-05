Швеція припинила слідство у справі проти Ассанжа

Шведська прокуратура припинила розслідування у кримінальній справі проти засновника WikiLeaksа також готова відкликати ордер на його арешт.

Відповідне повідомлення з'явилося у Twitter групи WikiLeaks.

Як повідомляє BBC, запит про анулювання ордера на арешт Ассанжа вже направлений до Окружного суду Стокгольма.

BREAKING: Sweden has dropped its case against Julian Assange and will revoke its arrest warrant



