Швеція припинила слідство у справі проти Ассанжа

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Ордер на арешт засновника WikiLeaks також буде анульовано.

Шведська прокуратура припинила слідство проти Ассанжа rtvi.com

Шведська прокуратура припинила розслідування у кримінальній справі проти засновника WikiLeaksа також готова відкликати ордер на його арешт.

Відповідне повідомлення з'явилося у Twitter групи WikiLeaks.

Як повідомляє BBC, запит про анулювання ордера на арешт Ассанжа вже направлений до Окружного суду Стокгольма.

BREAKING: Sweden has dropped its case against Julian Assange and will revoke its arrest warrant



Background: https://t.co/UHj8QtwrTh — WikiLeaks (@wikileaks) 19 травня 2017 р.

Нагадаємо, Інтерпол видав ордер на арешт Ассанжа 1 грудня 2010 року. Він був оголошений в міжнародний розшук.

До останнього часу Ассанж звинувачувався Швецією у зґвалтуванні в місті Енчепінг, двох випадках сексуального домагання та "незаконному примусі", в чому Ассанжа звинувачують дві жінки. Усе це нібито було скоєно протягом двох днів у серпні, коли Ассанж перебував у Швеції з робочим візитом.

з 2012 року Джуліан Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Великобританії. Він попросив політичного притулку, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, яка в свою чергу може видати його США.