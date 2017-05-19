Швеція припинила слідство у справі проти Ассанжа

Ордер на арешт засновника WikiLeaks також буде анульовано.
Відповідне повідомлення з'явилося у Twitter групи WikiLeaks.
Як повідомляє BBC, запит про анулювання ордера на арешт Ассанжа вже направлений до Окружного суду Стокгольма.
BREAKING: Sweden has dropped its case against Julian Assange and will revoke its arrest warrant— WikiLeaks (@wikileaks) 19 травня 2017 р.
Background: https://t.co/UHj8QtwrTh
Нагадаємо, Інтерпол видав ордер на арешт Ассанжа 1 грудня 2010 року. Він був оголошений в міжнародний розшук.
До останнього часу Ассанж звинувачувався Швецією у зґвалтуванні в місті Енчепінг, двох випадках сексуального домагання та "незаконному примусі", в чому Ассанжа звинувачують дві жінки. Усе це нібито було скоєно протягом двох днів у серпні, коли Ассанж перебував у Швеції з робочим візитом.
з 2012 року Джуліан Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Великобританії. Він попросив політичного притулку, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, яка в свою чергу може видати його США.