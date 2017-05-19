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Швеція припинила слідство у справі проти Ассанжа

19 травня в 12:43

Ордер на арешт засновника WikiLeaks також буде анульовано.

Джулиан Ассанж
Шведська прокуратура припинила слідство проти Ассанжа
rtvi.com
Шведська прокуратура припинила розслідування у кримінальній справі проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, а також готова відкликати ордер на його арешт.

Відповідне повідомлення з'явилося у Twitter групи WikiLeaks.

Як повідомляє BBC, запит про анулювання ордера на арешт Ассанжа вже направлений до Окружного суду Стокгольма.

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Нагадаємо, Інтерпол видав ордер на арешт Ассанжа 1 грудня 2010 року. Він був оголошений в міжнародний розшук.

До останнього часу Ассанж звинувачувався Швецією у зґвалтуванні в місті Енчепінг, двох випадках сексуального домагання та "незаконному примусі", в чому Ассанжа звинувачують дві жінки. Усе це нібито було скоєно протягом двох днів у серпні, коли Ассанж перебував у Швеції з робочим візитом.

з 2012 року Джуліан Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Великобританії. Він попросив політичного притулку, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, яка в свою чергу може видати його США.

Разом з тим, раніше Ассанж заявляв, що готовий здатися США за умови звільнення свого інформатора -  колишнього офіцера армії США Челсі Меннінга. 
За матеріалами: DT.UA
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Теги Ассанж WikiLeaks арешт
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