Шульц потребує більш жорсткої позиції Євросоюзу щодо політики Трампа

Адекватною відповіддю політиці Білого дому Шульц бачить посилення співпраці всередині ЄС.

Мартін Шульц закликає Європу зайняти більш жорстку позицію щодо Трампа

Колишній голова Європарламенту і голова Соціал-демократичної партіїМартін Шульц заявив, що Євросоюзу потрібно зайняти більш жорстку позицію по відношенню до американського президента Дональда Трампа. За словами Шульца, Трамп "хоче принизити інших" і "поводиться в стилі авторитарного лідера", пише DW

Шульц стверджує, що адекватною відповіддю політиці Трампа буде посилення співпраці європейських держав на всіх рівнях. Шульц також навів у приклад позицію екс-канцлера Герхарда Шредера з приводу політики Джорджа Буша.

Нагадаємо, що німецька канцлер Ангелаі Британію, а повинен взяти свою долю у власні руки. При цьому Меркель зазначила, що ЄС повинен намагатися зберігати дружні відносини з США, Британією та іншими країнами-сусідами, навіть з Росією.