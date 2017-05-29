Шульц потребує більш жорсткої позиції Євросоюзу щодо політики Трампа

Адекватною відповіддю політиці Білого дому Шульц бачить посилення співпраці всередині ЄС.
Шульц стверджує, що адекватною відповіддю політиці Трампа буде посилення співпраці європейських держав на всіх рівнях. Шульц також навів у приклад позицію екс-канцлера Герхарда Шредера з приводу політики Джорджа Буша.Меркель заявила, що Євросоюз більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати і Британію, а повинен взяти свою долю у власні руки. При цьому Меркель зазначила, що ЄС повинен намагатися зберігати дружні відносини з США, Британією та іншими країнами-сусідами, навіть з Росією. Deutsche Welle (Українська редакція)