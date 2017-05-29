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Шульц потребує більш жорсткої позиції Євросоюзу щодо політики Трампа

29 травня в 12:50

Адекватною відповіддю політиці Білого дому Шульц бачить посилення співпраці всередині ЄС.

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Мартін Шульц закликає Європу зайняти більш жорстку позицію щодо Трампа
Колишній голова Європарламенту і голова Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц заявив, що Євросоюзу потрібно зайняти більш жорстку позицію по відношенню до американського президента Дональда Трампа. За словами Шульца, Трамп "хоче принизити інших" і "поводиться в стилі авторитарного лідера", пише DW.

Шульц стверджує, що адекватною відповіддю політиці Трампа буде посилення співпраці європейських держав на всіх рівнях. Шульц також навів у приклад позицію екс-канцлера Герхарда Шредера з приводу політики Джорджа Буша.

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Нагадаємо, що німецька канцлер Ангела Меркель заявила, що Євросоюз більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати і Британію, а повинен взяти свою долю у власні руки. При цьому Меркель зазначила, що ЄС повинен намагатися зберігати дружні відносини з США, Британією та іншими країнами-сусідами, навіть з Росією.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Теги Трамп Євросоюз Європа США Німеччина Шульц
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