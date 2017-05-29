"Шотландська національна партія" буде вимагати референдум у разі перемоги в регіоні

Старджен каже, що відмова від проведення референдуму в такому разі буде неприйнятною.

Старджен загрожує Лондону референдумом, у разі перемоги на виборах до парламенту EPA / ROBERT PERRY

Голова Шотландської національної партії" і перший міністр Шотландіїповідомила, що її партія буде вимагати проведення референдуму про незалежність, в разі перемоги на парламентських виборах у своєму регіоні. Старджен зазначила, що відмова від Лондона референдуму в такому випадку буде абсолютно неприйнятним, повідомляє Reuters

При цьому міністр зазначила, що Тереза Мей продемонструвала, що вміє змінювати позицію під тиском, а тому не виключає можливість згоди Лондона на референдум.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей анонсувала проведення дострокових виборів в парламент на 8 червня 2017 року.

Детальніше читайте у статті Віктора Константинова "Brexit: чи є загроза єдності Великої Британії?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".