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"Шотландська національна партія" буде вимагати референдум у разі перемоги в регіоні

29 травня в 13:20

Старджен каже, що відмова від проведення референдуму в такому разі буде неприйнятною.

Премьер-министр Шотландии Никола Стержен Sturgeon EPA
Старджен загрожує Лондону референдумом, у разі перемоги на виборах до парламенту
EPA / ROBERT PERRY
Голова Шотландської національної партії" і перший міністр Шотландії Нікола Старджен повідомила, що її партія буде вимагати проведення референдуму про незалежність, в разі перемоги на парламентських виборах у своєму регіоні. Старджен зазначила, що відмова від Лондона референдуму в такому випадку буде абсолютно неприйнятним, повідомляє Reuters.

При цьому міністр зазначила, що Тереза Мей продемонструвала, що вміє змінювати позицію під тиском, а тому не виключає можливість згоди Лондона на референдум.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей анонсувала проведення дострокових виборівв парламент на 8 червня 2017 року.

Детальніше читайте у статті Віктора Константинова "Brexit: чи є загроза єдності Великої Британії?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги референдум Шотландія парламент Лондон
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