Східноєвропейські країни намагаються запобігти угоді ЄС з Газпромом – Politico

Однак дипломатичних зусиль цих країн мало для подолання сильного газового лобі.

Східноєвропейські країни намагаються боротися з новим підходом Єврокомісії до Газпрому gazprom.ru

Центрально-і східноєвропейські країни намагаються протистояти врегулюванню відносин між Єврокомісією і, який продовжує свою діяльність в ЄС, не сплативши свої штрафи за використання монопольного становища. Однак у Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Болгарії, які вирішили протистояти цій угоді, може виявитися недостатньо дипломатичного впливу для просування своїх інтересів, пише Politico

Балтійські країни маленькі і їх голоси не настільки гучні, а Польща загрузла в конфлікті з Єврокомісією і не має свого колишнього впливу через порушення демократичних принципів. У той же час цим країнам протистоять більшість в Єврокомісії, енергетичні компанії та великі країни, такі як Німеччина, які традиційно отримують дешевший газ, ніж східноєвропейські країни.

Не спростить ситуацію і геополітика. Відносини з Росією перебувають на досить низькому рівні через агресію в Україні і санкції, тому мало хто захоче псувати їх ще більше.

Єврокомісія все ще може почекати з затвердженням угоди, підняти питання концесії деяких європейських компаній з "Газпромом", проте це малоймовірно призведе до відмови від угоди. Так чи інакше, Єврокомісія буде дивитися на цю угоду з політичної точки зору. При цьому країни, які противляться рішенням Єврокомісії, ще навіть не об'єдналися в один блок і не мають єдиної позиції.

У 2011 році Єврокомісія запустила дуже болючий для Газпрому процес. Вона звинуватила Газпром у використанні свого монопольного становища для несправедливого завищення цін для окремих країн. Тоді газовий монополіст постав перед загрозою штрафів у розмірі 9,5 мільярдів євро. Однак у березні єврокомісар з питань конкурентності винесла досить м'яке рішення, яке зобов'язало Газпром переглянути ціни і підходи до реекспорту газу по Європі, однак не передбачало штрафів постраждалим країнам. При цьому наголошується, що одна Литва переплатила на суму в 1,5 мільярда євро.

Рішення Єврокомісії здивувало навіть Росію, представник якої при ЄС Володимир Чижов зазначив, що "Єврокомісія не завжди така вже погана". Єврокомісія зазначила, що це хороший варіант, тому що він відверне маніпуляції в майбутньому. Однак центрально та східноєвропейскі країни хочуть, щоб порушник також поніс покарання. При цьому країни скаржаться, що єдине, чого домоглася Єврокомісія, стали обіцянки Газпрому, які ні до чого не зобов'язують в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" продовжить транзитні поставки газу в Європу через територію України після того, як в 2020 році закінчиться термін дії договору про транзит, але обсяги при цьому значно скоротяться.

Як повідомлялося, західні компанії відмовилися фінансувати будівництво "Північного потоку-2", і тепер витрати "Газпрому" на реалізацію збільшаться удвічі – до 1 мільярд 750 мільйонів доларів.