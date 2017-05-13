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Серед загиблих у ДТП в Туреччині українців немає – МЗС

13 травня в 17:48

За останніми даними, 23 людини загинули і 11 отримали поранення.

МИД МЗС_2
У МЗС України повідомили, що серед загиблих туристів у Туреччині, українців немає
Василь Артюшенко, DT.UA
Міністерство закордонних справ України заявило, що серед загиблих у ДТП в Туреччині немає українських громадян.

"За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в Туреччині немає", - йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

За останніми даними, 23 людини загинули і 11 отримали поранення.

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Нагадаємо, що сьогодні на трасі Мугла-Анталія в Туреччині автобус з туристами перекинувся і впав в ущелину.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Туреччина ДТП МЗС
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