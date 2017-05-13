Серед загиблих у ДТП в Туреччині українців немає – МЗС

За останніми даними, 23 людини загинули і 11 отримали поранення.
"За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в Туреччині немає", - йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС у Twitter.
За останніми даними, 23 людини загинули і 11 отримали поранення.
За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в #Туреччина немає.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 13 травня 2017 р.
Нагадаємо, що сьогодні на трасі Мугла-Анталія в Туреччині автобус з туристами перекинувся і впав в ущелину.DT.UA