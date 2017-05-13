Серед загиблих у ДТП в Туреччині українців немає – МЗС

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За останніми даними, 23 людини загинули і 11 отримали поранення.

У МЗС України повідомили, що серед загиблих туристів у Туреччині, українців немає Василь Артюшенко, DT.UA

Міністерство закордонних справ України заявило, що середв Туреччині немає українських громадян.

"За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в Туреччині немає", - йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

За останніми даними, 23 людини загинули і 11 отримали поранення.

За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в #Туреччина немає. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 13 травня 2017 р.

Нагадаємо, що сьогодні на трасі Мугла-Анталія в Туреччині автобус з туристами перекинувся і впав в ущелину.